Москва, 21 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией. По словам доктора, ранее он узнал, что он уже переболел коронавирусом, пройдя тест на антитела к инфекции.

«У меня были основание пройти тест на антитела к коронавирусу, так как у меня был контакт с пациентом. При этом мои друзья врачи заболели, а я не заболел. Я прошел тест и обнаружил, что у меня есть антитела. Это говорит о том, что вирус был, но потом ушел. Я ничего вообще не чувствовал. Это лишний раз подтверждает, что бессимптомных носителей очень много», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом, 456 человек умерли. Более 3,8 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.