Названы конкурентные преимущества России в период низких цен на нефть

В России сейчас разрабатывают эффективные технологии, позволяющие максимально быстро сокращать объемы добываемой нефти, и так же быстро наращивать их. Наша страна в данном случае находится в выгодном положении, поскольку крупнейшие российские нефтяные компании провели у себя цифровизацию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать резкое падение цен на нефтяные фьючерсы.

«Это спекулятивный момент, чисто торговый момент. Этому не нужно придавать апокалиптическую окраску, он не является поводом для чрезвычайно негативной оценки», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации на нефтяном рынке.

По его словам, российские власти располагают всеми резервами для минимизации негативных последствий падения цен на нефть.

«Изначально было очевидно, что подписание 12 апреля соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти резко не повлияет на ситуацию. Во-первых, само сокращение начнется только 1 мая. Во-вторых, оно будет постепенным. По самому оптимистичному сценарию все крупные нефтедобывающие страны сократят добычу на 20 миллионов баррелей в сутки. Но это сокращение растянется на месяцы», — обратил внимание Александр Фролов.

Проблема переизбытка нефти существует здесь и сейчас, отметил эксперт. А до начала ограничений нефтедобычи продолжает накапливаться избыток углеводородов.

«Дело даже не в падении спроса на «черное золото», которое связано с внеэкономическими причинами — пандемией коронавируса. Вот уже больше месяца порядка 6-8 миллионов баррелей в сутки не находят своего покупателя, а, значит, эти избытки надо где-то хранить. И вот уже мощности по хранению нефти близки к исчерпанию. По ряду оценок, они заполнены на три четверти», — заявил собеседник ФАН.

Международное энергетическое агентство выступило с паническим прогнозом по этому поводу, повлияв таким образом на обрушение цен.

«Одновременно хранить нефть становится еще и дороже. В первую очередь для тех, кто фрахтует нефтеналивные танкеры и ждет, когда же нефть подорожает и ее можно будет выгодно продать. Но и владельцы танкеров стараются получить свою выгоду из этой ситуации, поднимая стоимость фрахта», — пояснил Александр Фролов.

В целом, изначально было понятно, что проблем с продажей нефти будет больше всего именно в апреле. Однако уже сейчас некоторую поддержку рынку оказывает Китай, который восстановил потребление углеводородов до докризисного уровня.

«Спрос в Поднебесной сейчас составляет примерно 10 миллионов баррелей в сутки. В разгар пандемии коронавируса в этой стране он упал примерно в два раза», — напомнил эксперт.

Когда же восстановится спрос в Евросоюзе, предсказать крайне сложно. Китай решил свои проблемы с коронавирусом за два месяца, но европейцы — совсем иная история.

«Руководители стран ЕС, мягко говоря, отнюдь не демонстрируют тех же успехов в борьбе с пандемией, которую показали власти Пекина. Кроме того, я думаю, что в ближайшие недели будет разгоняться паника на нефтяном рынке, что спровоцирует дальнейшее падение цен на нефть», — отметил Фролов.

Но при этом падение цен во многом происходит на бумаге, отметил эксперт.

«Ведь на самом деле никто же не покупает нефть у американцев, чтобы они еще по 40 долларов доплатили. Падение цен лишь частично затрагивает объемы реально продаваемой нефти. Мгновенного падения цен по долгосрочным контрактам, по которым поставляется на мировой рынок большая часть нефти из России, в частности, — нет. Никто не пересматривает долгосрочных контрактов», — пояснил собеседник ФАН.

К тому же, если брать Россию, то с недавних пор значительную часть нефти марки ESPO мы продаем в Китай. И вот спрос на эту нефть сохраняется на обычном уровне.

«На нашей стороне в конкуренции с Саудовской Аравией, а также с другими крупнейшими игроками на нефтяном рынке также тот плюс, что мы доставляем нефть в основном по трубопроводам. И нам не надо платить за подорожавшие услуги перевозки нефти танкерами», — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Ситуация такова, что говорить о том, что будет через полгода проще, чем о том, что будет через месяц.

«Рано или поздно, все придет в норму. Но сейчас есть много факторов, вносящих в ситуацию элементы хаотичности. Например, я допускаю, что в США добыча упадет не на четыре миллиона баррелей, как это прогнозирует большинство экспертов, а упадет больше и долго не сможет восстановиться. Тогда и общемировые цены на нефть поднимутся быстрее», — спрогнозировал Александр Фролов.

По его словам, сейчас многое зависит от устойчивости каждой отдельной компании и нефтегазовой отрасли каждой отдельной страны.

«Наша отрасль вселяет надежды, притом весьма обоснованные. Она продемонстрировала рост даже в условиях 2014-2016 годов, когда норвежская и американская «нефтянки» проседали, падала добыча у ведущих мировых компаний», — отметил эксперт.

Российские крупные нефтяные компании оказались наиболее устойчивыми и приспособленными к кризисным условиям. Хотя для России снижение добычи, а, по сути, объемов поставок на внешний и внутренний рынок, все же болезненный процесс.

«Если бы у нас была возможность построить гигантское нефтехранилище за два месяца или закачивать нефть обратно в скважины, было бы здорово. Но это нереально. Тем не менее, я думаю, сейчас вовсю идет разработка технологий, позволяющих максимально быстро снижать и наращивать добычу нефти. Важно понять, какие из тысяч скважин способны пережить консервацию и снова давать нефть», — рассказал аналитик.

По его словам, проблема не в том, чтобы заглушить скважину, а в том, чтобы сохранить производительность этой скважины.

«Оптимизм вызывает тот факт, что в области нефтедобычи у крупнейших российских компаний произошла серьезная цифровизация. Она позволит быстрее разработать максимально эффективные технологии снижения нефтедобычи», — резюмировал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей обратилось в Министерство энергетики РФ с запросом, планируются ли дополнительные меры поддержки со стороны государства в отношении нефтедобывающих компании. Ответ на момент публикации статьи не получен.

Напомним, 20 апреля впервые в истории стоимость американской нефти WTI упала ниже нуля. Причиной стали опасения инвесторов, что на фоне пандемии коронавируса переполнятся нефтехранилища.