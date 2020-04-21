Ага: Центробанк Турции потребовал у ливийцев деньги за содержание боевиков

Анкара, 21 апреля. Центробанк Турции потребовал у ливийцев деньги за содержание боевиков так называемого Правительства национального согласия, транспортировку наемников, закупку оружия и расходы на раненых. Об этом сообщает арабское издание Erem News.

К главе Центрального банка Ливии Садыку Кабиру обратился Центробанк Турции. Уведомление касалось невозможности использовать ливийские средства, находящиеся в турецких банках, «до погашения ливийского долга перед Турцией, включая расходы на покупку оружия, лечение раненых и транспортировку солдат».

Анкара при этом продолжает «сотрудничество» с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое контролирует менее 10% территории страны. Тем не менее расплачиваться за амбиции главы ПНС Файеза Сарраджа придется, видимо, простым ливийцам, вне зависимости от места проживания.

Однако в дополнение к уже существующим материальным издержкам турецкие суды выносят решения о разного рода компенсациях в пользу компаний своей страны, которые заключали контракты с Ливией. При этом большая часть из этих компаний существовала еще во времена режима покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи и прекратила работу после революции 17 февраля.

Глава комитета по ликвидности при Центральном банке в аль-Байде Рамзи Ага утверждает, что подобные требования со стороны Турции по заморозке ливийских средств в своих банках можно расценивать как требования к срочному погашению военных счетов. Примечательно, что заморозка ливийских средств в Центробанке Турции не касается депозита, который Садык Кабир вложил с нулевой процентной ставкой несколько месяцев назад. Также это не касалось суммы в четыре миллиарда долларов США для поддержания разрушенной турецкой экономики, которую можно использовать по прошествии четырех лет.

Анализируя ситуацию, Ага отмечает, что у Ливии есть валютные резервы свыше 80 миллиардов долларов США, большая часть средств которых была переведена в турецкие банки за последний период.

Поведение Турции глава комитета по ликвидности при Центробанке в Ливии связывает с общим ухудшением экономической ситуации в стране и возможностью краха турецкой лиры, особенно на фоне падения доходов в сфере туризма в связи с распространением пандемии. Но это не умаляет того факта, что Турция фактически требует, чтобы простые ливийцы заплатили за геноцид, происходящий по воле террористов, стоящих у власти в ПНС, и амбиций Эрдогана на возрождение Османской империи.