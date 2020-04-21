Девушка с обложки Playboy ушла из жизни в 33 года

Москва, 21 апреля. Бывшая модель Playboy Эшли Маттингли совершила самоубийство. При жизни девушка с обложки популярного мужского журнала страдала от алкогольной зависимости.

О пропаже Маттингли сообщил ее близкий друг. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что девушка перестала отвечать на сообщения и звонки.

В течение последних двух лет модель проживала в городе Остин штата Техас. Модель страдала алкогольной зависимостью, но, по утверждению родственников, в последнее время у нее наблюдалось улучшение самочувствия.

Звезда Playboy плохо переносила режим самоизоляции. Маттингли ощущала себя одиноко и даже завела себе щенка.

Ранее стало известно, как в Черкесске местный житель убил свою сожительницу и двоих детей, после чего пытался совершить суицид. Мужчина в возрасте 64 лет был доставлен в больницу без сознания. Перед попыткой самоубийства злоумышленник позвонил своему брату и попросил похоронить его вместе с убитыми, передает телеканал «360».

Аптечный блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой погибло трое человек, выкладывала в соцсети снимки с детьми, намекающие на самоубийство. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила о намерении провести с Диденко педагогическую беседу, сообщает Ura.ru.