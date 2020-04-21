Турция использует обвинения в адрес властей Сирии, чтобы закрепиться в Идлибе

Глава департамента по связям президента Турции высказался относительно позиции Турции по Сирии и Ливии. В частности, высокопоставленный турецкий чиновник заявил о «провокациях» Дамаска.

Подробнее о том, как Анкара использует различные предлоги, чтобы укрепиться в сирийском Идлибе — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава департамента по связям президента Турции Фахреттин Алтун накануне в своем Twitter заявил:

«Турция продолжит выполнение своих обязательств по Московскому соглашению, несмотря на провокации со стороны режима. Турция не допустит агрессии и не позволит террористическим группировкам осуществлять свою деятельность в Идлибе»

Турецкая оккупация Идлиба

В начале марта этого года Россия и Турция вновь договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Условия включали в себя приверженность «астанинскому формату». Стороны объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта и начале совместного патрулирования стратегически важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем поддерживаемых протурецких террористов.

С момента заключения соглашений с Москвой по Идлибской зоне прошло почти два месяца, но Анкара до сих пор не выполняет заключенные с РФ соглашения.

Турецкие военные присутствуют на территории сирийской провинции без одобрения Дамаска под видом борьбы с террористами. Однако фактически же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится расширить влияние в регионе и оккупировать приграничный Идлиб. Для этих целей Анкара не брезгует использовать не только регулярную армию, но и местных боевиков, и собственных наемников.

В настоящее время в Идлибской зоне деэскалации находятся более десятка вооруженных группировок, крупнейшей из которых является «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1). Турецкая сторона не перестает насыщать их оружием и военной техникой. Террористы же постоянно осуществляют вооруженные вылазки, от которых гибнут солдаты Сирийской Арабской Армии (САА) и мирные жители.

Кроме того, в сирийском регионе постоянно появляются новые наблюдательные пункты Турции, продолжая расширять там свое военное присутствие. Согласно последним данным, 57 наблюдательных пунктов ВС Турции находятся на севере САР. По некоторым сообщениям, в опреки договоренностям с РФ, протурецкие боевики, в том числе из «Хайят Тахрир аш-Шам», используют турецкие пункты как убежища.

Меньше чем за три месяца 5745 турецких солдат были переброшены в сирийский Идлиб. Это означает, что в настоящее время в регионе находится в общей сложности 29 тысяч турецких военнослужащих. Кроме того, в течении двух месяцев в регион из Турции было завезено более 5000 бронетранспортеров, танков и гаубиц.

Попытки оправдать оккупацию

Кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин полагает, что посредством обвинений Дамаска в «провокациях» турецкая сторона пытается оправдать факт оккупации Идлиба. Таким мнением эксперт поделился с ФАН.

«Мы видим, что на территории Сирии усилились бандформирования, которые поддерживают Турцию. Соответственно, Анкаре необходимо не только в военном плане, но и на дипломатическом уровне оправдать факт своего присутствия в Идлибе. Такое заявление вполне ложится в русло стратегии, которую по отношению к Идлибу применяет Турция. Такими заявлениями Турция пытается оправдать свои действия. Анкара пытается подчеркнуть, что с Россией не ссорится, конструктивно выстраивая отношения, при этом усиливает влияние в регионе», — заявил политолог.

Турция может использовать такие заявления для новых маневров на севере Сирии, полагает Бредихин.

«Проведения контропераций могут идти под «занавес» таких заявлений. Подобные слова будут звучать и дальше. Попытки расширения зоны влияния Турции в Сирии будут только усиливаться», — заметил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.