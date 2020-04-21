Турция использует обвинения в адрес властей Сирии, чтобы закрепиться в Идлибе

Глава департамента по связям президента Турции высказался относительно позиции Турции по Сирии и Ливии. В частности, высокопоставленный турецкий чиновник заявил о «провокациях» Дамаска.
Подробнее о том, как Анкара использует различные предлоги, чтобы укрепиться в сирийском Идлибе — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
Глава департамента по связям президента Турции Фахреттин Алтун накануне в своем Twitter заявил:
«Турция продолжит выполнение своих обязательств по Московскому соглашению, несмотря на провокации со стороны режима. Турция не допустит агрессии и не позволит террористическим группировкам осуществлять свою деятельность в Идлибе»
Турецкая оккупация Идлиба
В начале марта этого года Россия и Турция вновь договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Условия включали в себя приверженность «астанинскому формату». Стороны объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта и начале совместного патрулирования стратегически важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем поддерживаемых протурецких террористов.
С момента заключения соглашений с Москвой по Идлибской зоне прошло почти два месяца, но Анкара до сих пор не выполняет заключенные с РФ соглашения.
Турецкие военные присутствуют на территории сирийской провинции без одобрения Дамаска под видом борьбы с террористами. Однако фактически же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится расширить влияние в регионе и оккупировать приграничный Идлиб. Для этих целей Анкара не брезгует использовать не только регулярную армию, но и местных боевиков, и собственных наемников.
В настоящее время в Идлибской зоне деэскалации находятся более десятка вооруженных группировок, крупнейшей из которых является «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1). Турецкая сторона не перестает насыщать их оружием и военной техникой. Террористы же постоянно осуществляют вооруженные вылазки, от которых гибнут солдаты Сирийской Арабской Армии (САА) и мирные жители.
Кроме того, в сирийском регионе постоянно появляются новые наблюдательные пункты Турции, продолжая расширять там свое военное присутствие. Согласно последним данным, 57 наблюдательных пунктов ВС Турции находятся на севере САР. По некоторым сообщениям, вопреки договоренностям с РФ, протурецкие боевики, в том числе из «Хайят Тахрир аш-Шам», используют турецкие пункты как убежища.
Меньше чем за три месяца 5745 турецких солдат были переброшены в сирийский Идлиб. Это означает, что в настоящее время в регионе находится в общей сложности 29 тысяч турецких военнослужащих. Кроме того, в течении двух месяцев в регион из Турции было завезено более 5000 бронетранспортеров, танков и гаубиц.
Попытки оправдать оккупацию
Кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин полагает, что посредством обвинений Дамаска в «провокациях» турецкая сторона пытается оправдать факт оккупации Идлиба. Таким мнением эксперт поделился с ФАН.
«Мы видим, что на территории Сирии усилились бандформирования, которые поддерживают Турцию. Соответственно, Анкаре необходимо не только в военном плане, но и на дипломатическом уровне оправдать факт своего присутствия в Идлибе. Такое заявление вполне ложится в русло стратегии, которую по отношению к Идлибу применяет Турция. Такими заявлениями Турция пытается оправдать свои действия. Анкара пытается подчеркнуть, что с Россией не ссорится, конструктивно выстраивая отношения, при этом усиливает влияние в регионе», — заявил политолог.
Турция может использовать такие заявления для новых маневров на севере Сирии, полагает Бредихин.
«Проведения контропераций могут идти под «занавес» таких заявлений. Подобные слова будут звучать и дальше. Попытки расширения зоны влияния Турции в Сирии будут только усиливаться», — заметил эксперт.
1 Организация запрещена на территории РФ.