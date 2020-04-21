АКОРТ назвала последствия запрета скидок в магазинах России

Москва, 21 апреля. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддерживает идею запретить в магазинах промоакции и скидки. Об этом рассказал пресс-секретарь ассоциации Илья Власенко.

Несколько российских ассоциаций с участием сельхозпредприятий и производителей продуктов и напитков обратились к правительству России с просьбой ввести запрет на скидки на продукты в магазинах, указал «ФедералПресс».

По мнению Власенко, такие меры негативно скажутся на всех участниках цепочки продаж.

«Рост доли продаж по промо снижает доходность и производителям, и ритейлерам, но запрет промоакций приведет к дальнейшему падению спроса, от чего проиграют и потребители, и поставщики, и ритейл», — сказал пресс-секретарь АКОРТ в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что регулирование и снижение таких видов продаж возможно, но нужно прибегнуть к рыночным способам.

Между тем президент e-Commerce Russia Национальной Ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что скидки на товары для многих людей, которые находятся на самоизоляции и вынуждены экономить, являются важным элементом финансовой поддержки.

Власенко также напомнил, что торговые сети уже как месяц назад добровольно ввели обязательные меры. В частности, 20 марта принято решение временно не применять штрафы за недопоставку товаров при наличии объективных причин, указала «Газета.ру».