Москва, 21 апреля. Певец и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин предрек серьезные финансовые трудности звездам отечественного шоу-бизнеса из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, режим самоизоляции послужил причиной отмены концертов российских звезд, в результате чего артисты остались без средств к существованию.

Разин напомнил, что недавно Филипп Киркоров устроил распродажу своих. Продюсер уверен, что Киркоров пытается поправить свое финансовое положение в период эпидемии коронавируса. Он также добавил, что в ближайшее время примеру Киркорова последуют Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и другие звезды.

«Думаю, что потом пойдут бриллианты, украшения, а после этого начнутся продажи домов. Так, что следите за новостями в этой сфере», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 456 человек скончались. Более 3,8 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.