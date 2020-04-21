Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать изоляцию

Москва, 21 апреля. Больные ОРВИ в Москве должны будут придерживаться тех же правил изоляции, что и люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями ОРВИ <...> соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому», — подчеркивается в указе.

Отмечается, что аналогичный режим применяется для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции. В документе поясняется, что для контроля за соблюдением режима изоляции на дому будут применяться технологии «электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации».

Родным заболевших ОРВИ можно будет выходить в продуктовые магазины, в аптеку и для прогулки с домашними животными, передает телеканал «360». Сергей Собянин ранее заявил, что наряду с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Напомним, для жителей Москвы и области разработали пошаговую инструкцию по оформлению цифровых пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ранее рассказал, что одним из осложнений заболевания коронавирусной инфекцией может стать ДВС-синдром.