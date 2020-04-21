Facebook начал удалять посты с призывами устраивать митинги в США против карантина

Вашингтон, 21 апреля. Facebook начал удалять сообщения о митингах в США против санитарных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

О такой мере заявил пресс-секретарь соцсети Энди Стоун. По его словам, подобные акции протеста неприемлемы, поскольку идут вразрез с рекомендациям о социальном дистанцировании граждан.

Как уточняет телеканал 360, Facebook решил пойти на такие меры после консультаций с чиновниками из Нью-Йорка, Огайо, Пенсильвании и Висконсина. Однако консервативные политики действия Facebook раскритиковали. Против высказался и американский лидер Дональд Трамп.

«Почему Facebook считает, что имеет право ограничивать свободу слова граждан США?» — возмутился он.

Отметим, что в минувшую субботу, 18 апреля, жители нескольких штатов успели провести протестные выступления с требованиями отмены карантина. Планировалось, что такие акции пройдут также в Небраске, Калифорнии и Нью-Джерси.

На сегодняшний день США являются лидерами по числу зараженных коронавирусом. В стране официально зарегистрировано уже почти 788 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 42 тыс. человек скончались.

По данным газеты The Washington Post, организаторами протестов против карантина являются члены одной семьи — это трое братьев Дорр. Они являются радикальными сторонниками свободной торговли и ношения оружия. Ими было создано сразу нескольких групп в Facebook, в которых они призывали американцев протестовать против строгих ограничений, введенных на время пандемии COVID-19.