Украинцы возмутились упоминанием российского Крыма в эстонских учебниках

Киев, 21 апреля. Украинское землячество в Эстонии устроило скандал после того, как обнаружило в учебниках по английскому языку для седьмого класса карту с российским Крымом.

Глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык немедленно направила письмо на имя министра образования и науки страны Майлис Репс с требованием изъять все «неправильные» учебники из школ.

«Мы были очень удивлены этой ситуацией, так как Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно это подтверждает, поддерживая Украину на международной арене и предоставляя ей иную различную помощь», — отметила она в интервью ERR.

На ситуацию уже успел отреагировать глава издательства Studium Ааво Кенник. По его словам, была допущена «ошибка». Оформители учебника взяли карту с бесплатного общедоступного источника, не обратив внимание на статус Крыма. Поскольку речь идет о пособии по английскому, сотрудники издательства не придали никакого значения карте ни в географическом, ни в политическом смысле. Теперь Studium собирается предоставить школам исправленные страницы, чтобы, по всей видимости, учителя сами вклеили их в учебники.

Канцлер Министерства образования и науки Эстонии Март Лайдметс не исключает замену всех учебников. Кенник признал, что для издательства, которое и так переживает не лучшие дни из-за коронавируса, перевыпуск всего тиража обернется огромными убытками. Он оценил расходы в 10-20 тыс. евро.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.