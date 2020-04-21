Иск Пригожина к Соболь принят к производству суда

Москва, 21 апреля. Тверской суд Москвы принял к производству иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к продюсеру «Навальный live» Любови Соболь и телеканалу «Царьград» с требованием опровергнуть ложные обвинения в причастности к нападению на мужа Соболь Сергея Мохова.

Судья Татьяна Молитвина получила иск Пригожина о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Перед выборами в Мосгордуму «Царьград» обратился за комментариями к Соболь по поводу ее предвыборной кампании. Соратница блогера Алексея Навального отказалась отвечать на вопросы, заявив, что даст комментарий только после того, как телеканал опубликует информацию о якобы причастности Пригожина к нападению на ее мужа.

Соболь утверждает, что якобы в 2016 году на ее мужа было совершено нападение. При этом доказательств того, что нападение имело место, до сих пор нет. Соболь продолжает паразитировать на сомнительном происшествии, обвиняя петербургского бизнесмена в причастности к нападению.

Глава компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» ранее прокомментировал обвинения в своей адрес. Пригожин высказал свою версию «нападения», предположив, что Соболь сама напала на супруга. Кроме того, бизнесмен сообщил, что юристы работают над возможностью расширения исковых требований к Соболь.