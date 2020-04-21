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Россия и Турция провели пятое совместное патрулирование в Идлибе

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Россия и Турция провели пятое совместное патрулирование в Идлибе

Анкара, 21 апреля. Российские и турецкие военные провели пятое совместное патрулирование трассы М4 в сирийском Идлибе. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

«Проведено пятое совместное российско-турецкое патрулирование на М4 при поддержке воздушных и наземных элементов в Идлибе», — говорится в сообщении турецкого ведомства в Twitter.

Напомним, 5 марта на переговорах в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в зоне деэскалации боевиков в сирийском Идлибе. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии. Первое совместное патрулирование трассы М4 военными России и Турции прошло в марте по сокращенному маршруту.

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