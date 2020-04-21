Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые разработали микрочип для выявления переболевших коронавирусом по антителам

314
0 Оставить комментарий

Ученые разработали микрочип для выявления переболевших коронавирусом по антителам

Москва, 21 апреля. Ученые разработали микрочип, с помощью которого можно обнаружить в крови антитела к различным коронавирусам, включая SARS-CoV-2.

Сейчас коронавирусную инфекцию диагностируют на основе ПЦР-анализа вируса в образцах, взятых из носа или горла пациентов с симптомами заболевания. У многих инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Чувствительность тестов составляет всего 60–80%, а их достоверность зависит от многих факторов, в том числе от правильности забора пробы и количества вирусов у человека. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45–50% от всех заразившихся. 

Американские и швейцарские ученые разработали  микрочип атигена вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в материале на сайте препринтов bioRxiv. С помощью этого микрочипа можно по анализу крови определить не только тех, кто болен сейчас, но и тех, кто уже выздоровел от коронавирусной инфекции.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина этому — коронавирусная инфекция нового типа. Сейчас много заболевших в США, Италии, Испании.

Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, школы и вузы работают дистанционно. 

Медики ранее выяснили, что применение адъювантных препаратов способно облегчить тяжелую степень протекания заболевания коронавирусной инфекцией. 

Ученые разработали микрочип для выявления переболевших коронавирусом по антителам

Новости партнеров

Новости партнеров