Ученые разработали микрочип для выявления переболевших коронавирусом по антителам

Москва, 21 апреля. Ученые разработали микрочип, с помощью которого можно обнаружить в крови антитела к различным коронавирусам, включая SARS-CoV-2.

Сейчас коронавирусную инфекцию диагностируют на основе ПЦР-анализа вируса в образцах, взятых из носа или горла пациентов с симптомами заболевания. У многих инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Чувствительность тестов составляет всего 60–80%, а их достоверность зависит от многих факторов, в том числе от правильности забора пробы и количества вирусов у человека. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45–50% от всех заразившихся.

Американские и швейцарские ученые разработали микрочип атигена вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в материале на сайте препринтов bioRxiv. С помощью этого микрочипа можно по анализу крови определить не только тех, кто болен сейчас, но и тех, кто уже выздоровел от коронавирусной инфекции.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина этому — коронавирусная инфекция нового типа. Сейчас много заболевших в США, Италии, Испании.

Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, школы и вузы работают дистанционно.

Медики ранее выяснили, что применение адъювантных препаратов способно облегчить тяжелую степень протекания заболевания коронавирусной инфекцией.