Военный эксперт рассказал, как на России отразится прекращение Договора по открытому небу

Отмена действия Договора по открытому небу (ДОН) никак не повлияет на обороноспособность России. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал Федеральному агентству новостей возможный выход США и других стран из ДОН.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти США, скорее всего, уже приняли решение о выходе из международного Договора по открытому небу.

«Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами и с другими членами НАТО», — сообщил он.

По словам Лаврова, Вашингтон решил воспользоваться поводом для выхода из международного соглашения, когда обвинил российскую сторону в неких нарушениях договора, но не подкрепил их конкретными фактами. Глава МИД подчеркнул, что ответные меры России будут зависеть от того, последуют ли примеру американцев другие страны НАТО.

Позже в администрации президента США заявили, что Вашингтон не выходил из Договора по открытому небу.

Главный редактор военного журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков напомнил, что, кроме США и России, этот договор подписали еще 34 страны, в основном, входящие в Европейский союз. По словам эксперта, суть договора заключается в том, чтобы страны могли совершать по согласованным маршрутам полеты специальной авиации и убедиться, что другие государства не готовятся к боевым действиям.

«Американцы обвиняли нас в том, что якобы мы не пустили их в Калининградскую область и район Абхазии. Но дело в том, что, когда происходят такого рода полеты, то оговариваются маршруты заранее. Американцы же пытались во время совершения полета изменить маршрут, залетев случайно на не оговоренные территории. Конечно, российская сторона не соглашалась на это, как и американцы не согласились, если бы мы, облетая США, полетели по другому маршруту. Поэтому у них сейчас мода, чтобы разорвать все договора, которые определяют международную безопасность. Так, из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ФАН) они вышли, обвиняя нас, хотя вся доказательная база была против них», — рассказал Леонков в интервью ФАН.

Однако собеседник ФАН обращает внимание, что с военно-технической точки зрения отмена этого и других договоров никак не влияет на обороноспособность России.

«У нас все идет плану, и мы не поддаемся на гонку вооружений, делая все на иных принципах. У нас противовоздушная и воздушно-космическая оборона реализуются в соответствии с нашей программой обороноспособности и обеспечения суверенитета РФ. У нас эти меры настолько эффективны, что американская сторона перекраивает различные планы. Мы, как и в случае с ДРСМД, выйдем из Договора по открытому небу самыми последними», — пояснил военный эксперт.

Леонков с сожалением отметил, что с отменой этого соглашения в мире политики все станет еще более напряженно.

«Все будет зависеть от того, как поступят европейские страны. Ведь у Европы останется только один источник получения достоверной информации — это данные разведсообщества США. Американцы будут поступать с этой информацией как захотят, и даже [смогут] манипулировать ею», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что еще в октябре прошлого года член Палаты представителей США от Нью-Йорка Элиот Энгел заявил, что Штаты «изучают возможности» выхода из Договора по открытому небу, а вскоре после этого аналогичную информацию распространили американские СМИ, ссылаясь на источник в администрации президента.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что в Москве рассчитывают на здравомыслие Вашингтона и призывают сохранить соглашение «как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он предполагает, что участники соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.