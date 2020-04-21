Ранняя весна и беспечность россиян на самоизоляции спровоцировали рост числа пожаров

Москва, 21 апреля. В МЧС РФ отметили рост пожаров на территории России в конце марта — начале апреля, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, пожароопасную обстановку осложнили малоснежная зима и весна, наступившая раньше календарного срока. В настоящее время ситуация стабилизировалась, но особый противопожарный режим действует в 59 субъектах страны.

«В связи с введенными ограничениями, связанными с распространением COVID-19, многие наши граждане находятся на самоизоляции в загородных домах. Пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, граждане разводят костры, сжигают мусор, а порой просто поджигают траву, не задумываясь о последствиях, — рассказал Ринат Еникеев. — Особое опасение у нас вызывают несовершеннолетние, находящиеся без должного внимания со стороны взрослых».

Для примера директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России рассказал, как 3 апреля в Воронежской области из-за детской шалости с огнем пострадало два дачных дома и шесть хозяйственных построек. В Республике Мордовия 26 марта пенсионерка неосторожно обращалась с огнем, в результате случился пожар, который уничтожил 11 нежилых дачных строений.

Всего с начала пожароопасного сезона в результате палов сухой травянистой растительности в населенных пунктах Тверской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской областей, Хабаровском крае и Республике Мордовия огнем уничтожено 75 строений, уточнили в ведомстве.

Всего с начала года на территории России зарегистрировано около 140 тысяч пожаров, из них свыше 62% (88 тысяч) случились на открытых территориях. В основном пожар начинался из-за пала сухой травянистой растительности, сжигания мусора, разведения костров на приусадебных участках.

Надзорные органы МЧС проводят рейды при сообщении о горении сухой травы и ведут профилактическую работу по предупреждению природных пожаров. В ведомстве напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 2000 до 3000 рублей, должностных лиц -— от 6000 до 15000 рублей, юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.

С начала года за нарушение требований противопожарной безопасности к административной ответственности привлекли уже 10000 граждан. В МЧС напоминают о запрете разводить костры во время действия особого противопожарного режима и в ветреную погоду, а также под кронами деревьев хвойных пород, на торфяных почвах и на расстоянии менее 50 метров от любых строений.

Ринат Еникеев уточнил, что в ведомстве разработан ряд законодательных инициатив, направленных на повышение защищенности объектов и территорий от перехода на них природных пожаров.