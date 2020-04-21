Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Москва, 21 апреля. Падение оптовых цен на бензин в России не повлияет на розничную стоимость топлива. Об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«На розницу это не окажет никакого существенного воздействия. У крупных нефтяных компаний единственный центр прибыли — это заправки, но сейчас показатели упали из-за самоизоляции потребителей», — пояснил эксперт.

Кроме того, на уровень розничных цен влияют высокие налоговые отчисления. По словам Баженова, в настоящее время нефтяные компании обязаны вносить в бюджет порядка 30 тысяч рублей с каждой тонны бензина, передает телеканал «360».

«Это просто колоссальная цена. И неудивительно, что при таких параметрах нефтепереработка оказывается в убытке и торгует себе в минус», — подчеркнул эксперт.

Еще одним фактором убытков нефтяных компаний является индекс экспортной альтернативы, который формирует ценообразование. Баженов отметил, что в настоящее время он сократился до рекордно низких значений, что обусловлено высокими акцизами и демпфером.

21 апреля было зафиксировано резкое падение оптовых цен на бензин в России. По данным экспертов, цены на бензин упали из-за резкого падения спроса, который был вызван эпидемией коронавируса.