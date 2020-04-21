Турецкий чиновник признал участие военных ВС Турции в атаках боевиков ПНС на позиции ЛНА

Анкара, 21 апреля. Глава департамента по связям президента Турции Фахреттин Алтун признал участие турецких военнослужащих в нападениях на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Эти атаки совершались боевиками незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи и ближайших населенных пунктах. Об этом чиновник из Анкары написал в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, в своем посте в социальной сети Фахреттин Алтун признался в том, что недавние нападения террористов ПНС на ряд прибрежных населенных пунктов западнее Триполи и дальнейший их захват стали возможны лишь благодаря участию в этой операции турецких интервентов. Также он призвал международное сообщество поддержать марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа, как это делает Анкара. Он подчеркнул, что турецкие власти будут продолжать оказывать военную поддержку боевикам, оккупировавшим Триполи, и придерживаться соглашения с ПНС.

Стоит отметить, что преступный триполитанский режим продолжает свое существование исключительно благодаря непрекращающейся помощи со стороны Турции. Главным образом эта поддержка заключается в контрабанде Анкарой вооружений, боеприпасов и военной техники, осуществляемой в обход эмбарго ООН, введенного в 2011 году. При этом часть переправляемого оружия на территорию североафриканского государства была закуплена на средства Катара, который также сотрудничает с ПНС ради собственных интересов.

Напомним, помимо вооружений, Анкара регулярно пополняет ряды вооруженных группировок в Триполи за счет сирийских наемников, завербованных из членов запрещенных в России террористических организаций и бандформирований. Поток террористов из Сирии не прекращается, несмотря на введенный в январе этого года режим прекращения боевых действий. Примечательно, что зачастую именно джихадисты нарушают перемирие, устраивая провокации против сил фельдмаршала Халифы Хафтара, и терроризируют мирное ливийское население на оккупированных бандитами ПНС территориях.