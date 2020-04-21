Академик РАН заявил, что эпидемия коронавируса может завершиться уже к лету

Москва, 21 апреля. Эпидемия коронавируса может завершиться уже к лету, но сам вирус не исчезнет, заявил академик РАН Александр Чучалин.

По мнению специалиста, для минимизации последствий от распространения коронавируса в России может потребоваться около месяца, пишет РИА Новости. Накануне врач принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в России на фоне COVID-19. Тогда Чучалин заявил, что каждый больной коронавирусной инфекцией должен быть в фокусе экспертов.

«Если мы такую ситуацию создадим, я должен просто уверить вас, что нам будет достаточно 3-4 недель для того, чтобы, по крайней мере, минимизировать, допустим, и тяжелых больных, и довести до минимума смертельные исходы от этой болезни», — добавил он.

Кроме того, академик РАН не исключил, что в отдельных моментах специалисты «перегибают палку, драматизируя ситуацию в целом», отмечает «Царьград».

Напомним, по последним данным, в России выявлено 52 тыс. 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 3 873 пациента выздоровели, 456 — скончались.