Депутат Вострецов призвал вернуть оставшихся в Японии из-за COVID-19 петербуржцев домой

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и губернатору города Александру Беглову с просьбой вернуть петербуржцев домой.

В интервью Федеральному агентству новостей парламентарий рассказал о 73 жителях Петербурга, которые вынуждены оставаться в Японии из-за пандемии коронавируса.

«Ко мне обратились петербуржцы, но кроме них там находятся жители и других регионов страны. Сотрудники посольства России помогают нашим гражданам всеми возможными способами, но их ресурсы не безграничны. Домой из Японии уже вернулись москвичи и жители Дальнего Востока. Надеюсь, что петербуржцы тоже скоро окажутся дома», — прокомментировал Вострецов.

Координатором петербуржцев, которые разместились в Токио стала экс-депутат Законодательного собрания города Елена Бабич. Коронавирус застал ее в Японии, где она находилась как руководитель движения «Петербург — духовная столица России» в рамках взаимодействия общественных организаций. Как она рассказала, сейчас известно о 73 жителях города, которые ждут возвращения на родину, но их число может возрасти.

Напомним, с 4 апреля Россия временно приостановила рейсы за рубеж по возвращению россиян. Шестого числа рейсы возобновили. Больше всего российских туристов застряли Таиланде, Индии и Индонезии.