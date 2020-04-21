Историк Абрамов дал совет Праге, уничтожающей памятники СССР

Москва, 21 апреля. Историк Андрей Абрамов раскритиковал власти Чехии за решение выставить на продажу памятник Иосифу Сталину, расположенный в 50 километрах к юго-западу от Праги — в городе Комаров.

Ранее муниципальные власти города Комаров выставили на продажу монумент, установленный на центральной площади в чешском городе в 1951 году. Продажа памятника осуществляется в форме письменного аукциона, указало «Утро.ру». Стартовая стоимость определена в примерно 700 евро.

Преподаватель кафедры истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ Андрей Абрамов в интервью Baltnews назвал печальным факт продажи памятника Сталину. Он подчеркнул, что монументы различных эпох сами по себе являются историческими артефактами, которым положено быть в общественных местах или музеях.

Историк призвал власти Чехии и других западных стран использовать опыт сохранения хоть и не актуального, но все же исторического прошлого в «неоскорбительном ключе», как это делается в России. Ярким примером может послужить московский парк «Музеон» на Крымском валу, где собраны памятники людям, чьи заслуги порождают множество споров.

«Хотя изначально туда свозили памятники на волне антисоветской истерии начала 1990-х годов, со временем это место стало уникальным «парком советского периода», любимым многими москвичами», — указал Абрамов.

Он добавил, что возможность увидеть в одном месте скульптуры эпохи Советского Союза не рассматриваются сегодня как оскорбление.

Ранее в Праге был уничтожен памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Действия местных властей осудили президент Чехии Милош Земан и бывший глава республики Вацлав Клаус, а также ветераны, политические и общественные деятели страны, напомнил «ФедералПресс».