«Растолстевшая» Семенович призвала девочек не злоупотреблять блинчиками

Москва, 21 апреля. Известная российская актриса, фигуристка и телеведущая Анна Семенович выложила в Instagram необычное обращение к своим подписчикам.

В нем артистка просит своих поклонниц внимательно следить за фигурой, пока сохраняется режим самоизоляции. Для пущей наглядности она предстала в гриме, который использовался в клипе на песню «Хочешь», где Семенович изображала девушку, страдающую от лишнего веса. Благодаря накладкам и другим хитростям гримеров создается иллюзия, что актриса набрала не менее 40 кг, пока оставалась дома.

Семенович призналась, что она распечатала свою фотографию в этом образе и повесила ее на холодильник, чтобы всегда помнить об опасности переедания.

«Ела-ела, вот наела. Теперь голодать месяца три. Девочки, не ешьте блинчики с мясом. Масленица плохо влияет на наш организм», — отметила она, выступая в образе толстушки из клипа.

Пользователи поддержали шутливое обращение Семенович и отметили, что проблема лишних килограммов действительно становится необычайно актуальной в условиях карантина.

«Блин. Ела кулич, отложила в сторону, пошла на беговую дорожку. Анна, спасибо», «У меня и до самоизоляции было так же, норм», «Хотела к лету похудеть на 10 кг. Осталось 15», — пишут в комментариях.

Ранее Семенович заявила, что 40 лет — идеальный возраст для женщины. Она призналась, что ее страшат советские стандарты, при которых 40-летний возраст воспринимался как закат. В то же самое время она полностью согласна с высказыванием героини советского фильма «Москва слезам не верит», которая сказала, что «после сорока жизнь только начинается». Телеведущая обратила внимание на то, что в этом возрасте многие женщины начинают заводить семью.

