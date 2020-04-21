Историк моды Васильев дал совет Муцениеце после скандала с Прилучным

Москва, 21 апреля. Телеведущий и историк моды Александр Васильев поддержал актрису Агату Муцениеце на фоне ее развода с Павлом Прилучным. Эксперт также дал ей несколько советов после скандала с бывшим мужем.

Васильев встал на защиту Муцениеце, опровергнув доводы комментаторов в Сети, считающих непривлекательную внешность модели истинной причиной развода. Телеведущий, наоборот, считает актрису красивой и обаятельной.

«Мы влюбляемся в человека по необъяснимым причинам. Вас к этой женщине тянет как магнитом… Думаю, что причина разрыва кроется в другом», — отметил Васильев.

С другой стороны, эксперт посоветовал Муцениеце сменить гардероб. Васильев рекомендовал девушке нанять стилиста. По его мнению, девушке пора избавиться от мужских и унисекс вещей.

«Неподходящие вещи надо изъять и начать одеваться более женственно и чувственно. Но не вульгарно», — подчеркнул телеведущий.

Ранее Муцениеце сообщила в соцсетях о том, что ее избил Прилучный. Девушка пожаловалась, что бывший супруг вгоняет ее на улицу вместе с детьми, принуждая тем самым нарушать режим самоизоляции. Прилучный, по ее словам, вернулся домой после расставания за несколько дней до этого и вновь злоупотребляет алкоголем, передает телеканал «360».