Экономист рассказал, когда Россия восстановится от кризиса из-за коронавируса

Москва, 21 апреля. Российская экономика сможет восстановиться от кризиса, вызванного коронавирусом, ко второй половине 2021 года, считает ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

По словам Колганова, кризис приведет к отрицательному ВВП. Экономика страны восстановится не раньше второго полугодия 2021 года, однако все равно не выйдет на уровень 2019 года.

Эксперт назвал две причины продолжительного кризиса. Во-первых, сокращение внутреннего спроса из-за снижения доходов населения и банкротства целого ряда мелких и средних предприятий. Во-вторых, снижение активности бизнеса за рубежом и падение спроса на экспортные российские товары.

«В лучшем случае мы выйдем на тот же уровень, который у нас был до кризиса, во второй половине 2021 года», — подытожил эксперт в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке. По словам Колганова, это обстоятельство ситуационное. Спрос на нефть вырастет летом, тогда же подтянется и цена, добавил он.

«Это временное явление, которое всерьез на общеэкономической ситуации не скажется», — заявил он.

Ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун рассказал, как отразится на российской экономике падение цен на нефть до отрицательной отметки. По словам Федуна, обвал цен — это «чисто технический момент», связанный с закрытием майских контрактов. Он напоминает, что это не физические объемы нефти, а контракты, которые торгуются.