Соседов раскрыл принципы отбора звезд на фестивали «Песня года» и «Золотой граммофон»

Москва, 21 апреля. Известный музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл механизм отбора участников самых популярных фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон».

По его словам, все решает хитовая песня, которая полюбилась слушателям за отчетный период. Как правило, речь идет о календарном годе.

«На «Граммофоне» без хитов нечего делать», — подчеркнул он в эфире YouTube-канала «Атлас Продакшн».

Но для получения премии этого недостаточно. Важно, чтобы песня долгое время была лидером в чартах «Русского радио».

Соседов уточнил, что на фестиваль «Песня года» попасть проще. Организаторы могут пойти навстречу «за выслугу лет» или даже по критериям, которые вообще никак не связаны с деятельностью артиста в текущем году. Таким образом, главными становятся не хиты, а именно громкое имя певца, певицы или группы.

«Если какой-то артист нужен, а у него нет хита – так бывает, то у Иры Аллегровой нет хита, то у Кузьмина – их приглашают и называют «гостями фестиваля», — пояснил специалист.

Таких гостей в «Песне года» всегда очень много, а в «Золотом граммофоне», наоборот, практически нет.