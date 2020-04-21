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Специалисты рассказали, сколько россиян отказались от курения во время самоизоляции

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Специалисты выяснили влияние самоизоляции на отказ от табакокурения

Москва, 21 апреля. Специалисты выяснили, как режим самоизоляции влияет на потребление сигарет россиянами. Оказалось, что планирующие бросить курить граждане стали реже ходить на перекур. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Отмечается, что в открытом опросе принимали участие 1600 курящих россиян из всех регионов страны. Так, среднестатистический российский курильщик, который не планирует избавляться от вредной привычки, выкуривает 14 сигарет в сутки, а те, кто планирует завязать с табакокурением — 10 сигарет. Подчеркивается, что количество выкуренных за сутки сигарет у мужчин больше, чем у женщин.

Отмечая влияние режима самоизоляции на частоту перекуров, 14% россиян заявили, что стали курить чаще, 26% снизили потребление сигарет, а 54% граждан заявили, что курят столько же, сколько и до карантина. Подчеркивается, что психологически в самой непростой ситуации оказались безработные, среди них 16% заявили, что в период самоизоляции стали курить чаще. 34% россиян, чья работа в период пандемии приостановилась, сказали, что снизили потребление табачных изделий.

Среди респондентов, которые продолжают ходить на работу, больше всего тех, кто сохранил привычный объем потребления никотина: 63% из них отмечают, что курят в том же режиме, что и обычно.

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