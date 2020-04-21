Простаков заявил, что США пытаются доказать свое превосходство над РФ и Китаем

Москва, 21 апреля. Атаки США в адрес России в информационном пространстве стали для Вашингтона прикрытием собственной агрессии и глобальных амбиций в мире, заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Ранее американская газета Foreign Affairs опубликовала статью о том, что США не должны позволять Москве и Пекину сформировывать сферы влияния. Как уточнил автор статьи Хэл Брэнд, Вашингтон в этом случае потеряет геополитическое преимущество. Журналист считает, что Белый дом не сможет полноценно продвигать свои интересы. По его мнению, если уступить позиции КНР и РФ, это приведет к конфликтам, а не к стабильности.

Как пишет издание iReactor, Простаков уточнил, что подобные высказывания американского СМИ в отношении России — это часть информационной войны против Москвы.

«Нападки на Россию в связи с советским прошлым и по поводу роли СССР во Второй мировой войне, обвинения в распространении коронавируса в адрес Китая — это очернение тех, кто мог бы претендовать на роль морального лидера планеты», — сказал Простаков.

По мнению эксперта, сами Соединенные Штаты Америки исполнять эту роль не могут. Как объяснил Простаков, на данный момент США все еще пытаются выглядеть неуязвимыми в политическом, экономическом и военном плане.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что Россия победит США в информационной войне, когда в стране начнут продвигать идеологию патриотизма.