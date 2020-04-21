Фестиваль грамотного общения «РУфест» впервые пройдет в онлайн-формате

Ростов-на-Дону, 21 апреля. Присоединиться к фестивалю грамотного общения «РУфест» смогут соотечественники со всего мира — в этом году он впервые пройдет в онлайн-формате, сообщил Федеральному агентству новостей директор проекта Алексей Павловский.

С 21 по 26 апреля в Ростове-на-Дону пройдет фестиваль грамотного общения «РУфест». Из-за режима самоизоляции, объявленного в России до 30 апреля, проект впервые переведут в онлайн-формат.

«В 2020 году мы готовились провести пятый фестиваль в прежнем формате, но в связи с пандемией эти планы приходится корректировать. Верим, что коронавирус отступит и мы вновь сможем приглашать экспертов и ростовчан для живого общения. Ну а пока хотим предложить наш противовирусный онлайн-вариант фестиваля», — рассказал директор РУфеста.

Первый масштабный фестиваль грамотного общения в Ростове-на-Дону организовали в 2016 году. С тех пор, по словам Алексея, формат проекта лишь расширялся: помимо дискуссий, лекций лингвистов и популяризаторов грамотности в программе появились круглые столы с участием школьных преподавателей, квесты, викторины, работала бизнес-школа, а в прошлом году даже прошла книжная выставка с участием российских писателей.

«В этом году все выступления спикеров, общение с аудиторией пройдет в онлайн-формате, а модерировать всю программу буду я из Ростова-на-Дону. Каждый вечер в будни и на выходных днем будут идти трансляции из разных городов — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, и даже Вашингтон. Переход в Интернет позволил привлечь больше экспертов, так как многие из них сейчас находятся на самоизоляции и могут уделить время нашему проекту. Что качается слушателей, то раньше посетить открытые площадки могли только жители Ростова, сейчас такая возможность есть абсолютно у всех, кто интересуется фестивалем», — обратил внимание Павловский.

Отметим, что нынешняя ситуация с распространением коронавируса отразилась не только на формате фестиваля, но и на его программе. Лингвисты, писатели, бизнес-тренеры с 21 по 26 апреля в формате видеоконференции будут делиться с участниками проекта полезными инструментами эффективного общения в самых разных областях — от деловой переписки до общения в социальных сетях, а также расскажут, меняет ли коронавирус русский язык, как общаться в самоизоляции. Запланированы и чемпионаты по чтению вслух для взрослых и старшеклассников.

Проект остается бесплатным для зрителей. Достаточно подписаться на страницу фестиваля в Facebook или на официальный канал в YouTube.