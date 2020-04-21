СК возбудил уголовное дело после похищения российских моряков в Нигерии

Москва, 21 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на судно с гражданами РФ в Нигерии, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту пиратства и похищения людей с судна Ambika, расположенного в дельте реки Нигер.

По версии следствия, неизвестные лица напали 2 января на членов экипажа Ambika для угона судна. Из-за того, что второй помощник капитана преднамеренно посадил судно на мель, злоумышленники под угрозой применения насилия похитили трех человек, двое из которых были жителями Ростовской области. Отмечается, что в дальнейшем им удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение вооруженных сил Нигерии.

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее во вторник стало известно, что пираты захватили судно Tommi Ritscher в Гвинейском заливе. Посольство России в Бенине сообщило, что на борту находились трое россиян. Дипломаты продолжают следить за развитием ситуации с российскими моряками.