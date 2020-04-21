Аналитик объяснил, почему российская нефть не повторит участь американской

Москва, 21 апреля. Цена на американскую нефть WTI впервые в истории упала до отрицательных значений. Причины исторического краха нефтяных цен объяснил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Утром во вторник цена на американскую нефть WTI выросла до 1,4 доллара за баррель, однако уже к 11.00 цена вновь обвалилась до -4,5 доллара.

«Поздравляю всех: мы живем во время исторических событий. Об этом будут помнить долгие годы, писать книги, защищать диссертации», — отметил эксперт в комментарии НСН.

Фролов считает, что падение цен на нефть стало следствием не только проблем в американской нефтегазовой сфере, но проблем нынешней системы ценообразования на базе нефтяной торговли. Эксперт отметил, что вопреки Адаму Смиту, на цены на нефть влияет не только спрос и предложение, но и настроения, создаваемые информационным фоном.

Фролов объяснил, что на американский рынок повлияли падение спроса из-за противоэпидемиологических мер и заполнение нефтяных хранилищ. По данным Международного энергетического агентства, к концу мая все нефтехранилища будут заполнены на 100%.

Эксперт подчеркнул, что США потребляют 21 млн баррелей в сутки — примерно 21% добываемой в мире нефти. При этом страна производит 13 млн баррелей в сутки, 64% которых приходится на сланцевую нефть. Однако эти легкие и сверхлегкие сорта не востребованы, американским НПЗ нужны средние и тяжелые сорта.

«На территории США хранить нефть практически негде. Все это привело к той ситуации, которую мы видели вчера», — объяснил Фролов.

Специалист считает, что нефть будет дешеветь до тех пор, пока не вступит в силу сделка ОПЕК+ и не восстановится спрос. Фролов подчеркнул, что российскую нефть подобный обвал не ждет, хотя апрель и май будут очень тяжелыми для отечественной нефтяной отрасли.

Накануне эксперты The Washington Post дали крайне пессимистичные прогнозы по беспрецедентному падению спроса на черное золото. Самый мрачный сценарий высказал сенатор Кевин Крамер. По его мнению, коллапс цен на нефть представляет огромную угрозу нефтегазовому сектору США. Крамер подчеркнул, что Дональд Трамп не должен дать Эр-Рияду возможность «залить» рынок своей нефтью.