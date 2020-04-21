Маркелов: Российские власти не дадут оппозиции устроить беспорядки в условиях карантина

Москва, 21 апреля. Российская оппозиция вряд ли решится организовать акции протеста против карантина в условиях коронавируса, как это сейчас происходит в США. Такое мнение во вторник высказал политтехнолог Сергей Маркелов.

Он отметил, что в России построено довольно грамотное законодательство, которое не даст устраивать беспорядки в кризисное для страны время.

«На сегодняшний день у нас все хорошо законодательно защищено, зачищено поле по стихийной организации митингов, у нас хорошие законы. Я не думаю, что публичные массовые мероприятия, наподобие событий в США, будет легко смоделировать в России», — пояснил политтехнолог в разговоре с порталом «Слово и дело».

Маркелов не исключил отдельные эпизоды, однако в целом, как полагает специалист, так называемая «оппозиция» побоится идти на открытые провокации. Отметим, что прошлым летом либеральное сообщество устроило целую серию митингов, протестуя против снятия с выборов в Мосгордуму ряда оппозиционных кандидатов, которых уличили в подделке подписей избирателей. Все закончилось огромными штрафами и большим расследованием на тему иностранного вмешательства, поскольку действия либералов координировали западные дипломаты и СМИ.

Напомним, что в десяти американских штатах недавно прошли уличные протесты против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Участники акций потребовали от властей смягчить карантин. Подобные протесты прошли в Вашингтоне, Колорадо, Калифорнии и в других штатах Америки.

