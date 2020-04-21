Минск, 21 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва якобы отказывается поставлять гречневую крупу Минску.

21 апреля президент Белоруссии посетил с рабочим визитом Могилевскую область. В ходе поездки Лукашенко поинтересовался у главы Могилевской области Леонида Зайца о посевной кампании, отметив, что в этом сезоне возделывание гречихи имеет особую важность.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Заяц заявил об отсутствии проблем в посевной кампании, а также заверил, что все работы будут завершены в установленные сроки.

Ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщало, что в республике есть запасы гречки и сырья для ее производства на ближайшие пять месяцев. При этом в последние месяцы на фоне эпидемии коронавируса в Белоруссии зафиксирован повышенный спрос на гречку. В начале апреля власти Белоруссии временно запретило экспорт гречневой крупы, репчатого лука и чеснока.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

На территории Белоруссии зафиксировано 6,2 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, более 50 человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань