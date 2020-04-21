Сирия, 21 апреля. ВС Турции и военная полиция РФ проводят совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе. Боевики двух протурецких бандгрупп ведут бои на севере Хасаки. Анкара приступила к строительству военной базы в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют территории на границе Сирии и Ирака на предмет выявления «спящих ячеек» ИГИЛ1.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве пяти гражданских лиц у границы между Раккой и Дейр-эз-Зором.

ВС Турции: приступили к строительству крупной военной базы в Ракке.

«Ахрар аш-Шаркыя»: вступила в противостояние с боевиками «Фиркат аль-Мутасим» вблизи Рас аль-Айна в Хасаке.

Российская военная полиция: проводит совместное с ВС Турции патрулирование шоссе М-4 в Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что в районе сирийско-иракской границы продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF), целью которой является зачистка приграничной зоны от террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Никаких подробностей о ходе обследования местности пока не поступало. Напомним, первые сообщения о проведении мониторинга в этом районе появились еще несколько дней назад.

Провинция Идлиб

Поступила информация о новой попытке провести совместное российско-турецкое патрулирование на шоссе М-4 в Идлибе. По данным Twitter-канала (NovostiDamask), колонна объединенных сил ВС Турции и военной полиции РФ проследовала со стороны поселения Тарнаба в направлении города Ан-Найраб.

Как известно, пока совместный мониторинг на магистрали М-4 проводился лишь дважды и в сокращенном формате. Его проведению препятствовали боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп. Напомним, обеспечением безопасности в зоне патрулирования обязалась заняться Анкара.

Провинция Ракка

Турция приступила к строительству военной базы в Ракке. Согласно информации агентства новостей Al Araby, на месте размещения объекта уже были возведены стены. Известно, что база будет располагаться вдоль трассы, пролегающей между городом Тель-Абьяд и административным центром провинции.

Тем временем поступают неподтвержденные данные об убийстве пяти гражданских лиц в районе административной границы между Раккой и Дейр-эз-Зором. По сведениям информационного портала Orient News, сирийцы были застрелены неизвестными боевиками неподалеку от деревни Аль-Тураиф во время сбора трюфелей. Предполагается, что в случившемся замешаны боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что вслед за междоусобицами в Африне протурецкие боевики начали вооруженную борьбу в Хасаке. Ожесточенные бои разворачиваются в районе города Рас аль-Айн между членами группировок «Фиркат аль-Мутасим» и «Ахрар аш-Шаркыя». По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в столкновениях также принимали участие боевики и других бандгрупп. В результате противостояния были убиты не менее двух радикалов. Причиной начала столкновений стали разногласия в разделе награбленного у местных жителей имущества или средств, полученных путем вымогательства.

Между тем информационный портал Al Nour сообщает о смерти одного из поселенцев лагеря для беженцев «Ариша», подконтрольного «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Человек скончался ввиду отсутствия доступа к медицинской помощи. Как известно, во многих пунктах временного размещения, располагающихся в зонах оккупации курдских боевиков, сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Так, с начала 2019 года в лагере «Аль-Хол» скончались более 300 детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.