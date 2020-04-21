Оставшаяся без работы Нетребко вынуждена питаться просрочкой

Москва, 21 апреля. Оставшаяся без работы из-за карантина оперная дива Анна Нетребко увлекалась безотходным производством и вынуждена питаться просрочкой.

Исполнительница регулярно делится с подписчиками в Instagram рецептами любимых блюд — ризотто, супов и баранины. Недавно Нетребко рассказала фолловерам, что решила удивить семью необычным блюдом под названием «Пан пердю». В переводе это значит буквально «потерянный хлеб».

Оперная дива подробно объяснила, как готовить «знаменитый французский десерт «для бедных» и призналась, что это «ужасно вкусно».

«И у вас в доме никогда не будет пропавшего хлеба», — добавила она.

Поклонники оценили новое блюдо, многие признались, что даже и не слышали о таком.

«Очень интересное блюдо! Я ни разу не слышала о таком», — написала mvikakucher. «Безотходно да еще и вкусно! Супер!» — отметил пользователь под ником clubo4ek777. «Как своевременно. У меня остался практически целый кулич (не вкусный). Вот я его и переработаю», — отметила nistratova1950.

Анна Нетребко ранее поделилась с фанатами фотографией на карантине. На фото 48-летняя певица предстала без макияжа и фильтров и с непрокрашенными волосами. Нетребко лежит на кровати в обнимку с игрушечным мишкой. По словам певицы, из-за карантина на нее нахлынула тоска. Также исполнительница показала фанатам свою прогулку по безлюдным улицам Вены, опустевшим из-за карантинного режима, который ввели в связи с пандемией коронавируса.