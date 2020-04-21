Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев



Москва, 21 апреля. Режиссер Иван Щеголев умер на 60-м году жизни после заражения коронавирусом. О трагическом известии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.

Последние два дня состояние Щеголева было крайне тяжелым. Об этом рассказал Ефим Любинский, продюсер сериала «Морозова», режиссером которого был кинематографист.

«Вирус — что тут еще скажешь», — добавил он в комментарии газете «Известия».

Щеголев был режиссером фильмов и сериалов «Американский дедушка», «Почти семейный детектив», «Морозова», «Кошмар на улице Цветочная», «Мытари», «Лекарь», «Деньги», «Карпов. Сезон третий», «Преступление будет раскрыто» и многих других.

Ранее представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что уже к 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям.