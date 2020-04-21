Фармкомпании могут прекратить выпуск жизненно важных лекарств. События дня. ФАН-ТВ

Крупнейшие фармацевтические компании уведомили Минпромторг о намерении прекратить выпускать ряд жизненно важных лекарств. В зоне риска оказалось более 50 международных непатентованных препаратов. Производители ссылаются на то, что максимально допустимая отпускная цена сделала производство нерентабельным еще несколько лет назад. Напомним, цены на ряд лекарств были зарегистрированы в 2009-м. А теперь, на фоне падения рубля, удорожания импорта и других побочных эффектов от COVID-19 положение усугубилось еще больше. Среди невыгодных препаратов жаропонижающий парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и многое другое.

Сложности в сложившейся ситуации ощутили и производители продуктов питания. Сразу несколько ассоциаций, в том числе сельхозпредприятия написали коллективное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Они просят запретить скидки в торговых сетях и магазинах. Свое участие в обращении подтвердили Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар. Доля акционных продаж в России неизменно растет. Торговые сети таким образом борются за покупателей, это позволяет выводить на рынок новые продукты и поддерживать спрос даже при низкой покупательной способности. Но в настоящее время производители продуктов ощущают на себе убытки. Среди других мер составители обращения предлагают правительству обязать торговые сети отказаться от применения штрафов и неустоек за проблемы с поставками продовольствия.

Предприятия в Крыму возобновят работу на жестких условиях

В Крыму решают, как открыть предприятия, не создавая дополнительных рисков. Глава республики Сергей Аксенов выступил на заседании штаба по борьбе с COVID-19.

«Мы обсуждали вопрос запуска бизнеса и сейчас отрабатываем требования, которые будут предъявлены бизнесу. Требования должны быть жесткие, открытие предприятий не должно повлечь за собой увеличение количества зараженных коронавирусом. Все должны помнить, что это вынужденные меры. Потому что экономика не должна простаивать», — заявил Сергей Аксенов, глава республики Крым.

По словам главы, руководитель каждого предприятия должен лично отвечать за соблюдение мер безопасности: дезинфекцию, отсутствие очередей, самочувствие сотрудников. Работу возобновят не все предприятия, а лишь те, открытие которых не усугубит эпидемиологическую обстановку. За несоблюдение мер Аксенов предложил не только выписывать штрафы юрлицам, но и в судебном порядке приостанавливать деятельность на 90 дней.