Спасатели МЧС из подразделения особого риска показали, как дезинфицируют вокзалы в Москве

Москва, 21 апреля. В список задач подразделений МЧС России на время эпидемии вошла обязательная дезинфекция городских объектов. Так, специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» 21 апреля обработали Савеловский, Рижский и Белорусский вокзалы в Москве, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ведомстве рассказали, что специалисты обрабатывают сами здания вокзальных комплексов, перроны, служебные помещения, входные пространства, лифты и эскалаторы, лестницы и места общего пользования, поручни и перила. Ранее на неделе спасатели продезинфицировали другие вокзалы столицы — Курский, Казанский, Павелецкий, Ярославский и Ленинградский.

«Обработано более 100 тыс. кв. метров внутренних помещений и более 150 тыс. кв. метров прилегающей территории транспортных узлов», — уточнили в МЧС.

Как сообщил начальник управления РХБ защиты Центра «Лидер» Дмитрия Гладких, обработку Павелецкого и Ярославского вокзалов проводили 15 человек из личного состава.

«Использовано порядка пяти тонн рабочей жидкости. Дезинфекция проводится хлорсодержащими препаратами, абсолютно безвредными для людей», — пояснил Дмитрия Гладких

Напомним, российские спасатели ведут масштабные работы по обработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры на территории России с начала апреля.

«Обработано более 2 тысяч километров дорог, более 6,3 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 252 лечебных и 173 образовательных учреждений, 1066 объектов социального обслуживания. Кроме того, более 7,8 тысяч собственных объектов Министерства и около 16,8 тысяч единиц техники», — добавили в ведомстве.

Тщательная и регулярная дезинфекция силами МЧС проходит в условиях эпидемиологической обстановки в стране с целью предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.