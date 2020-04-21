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Лавров раскритиковал Запад за отказ объявить гуманитарную паузу во время пандемии

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Лавров раскритиковал Запад за отказ объявить гуманитарную паузу во время пандемии

Москва, 21 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал западные страны, которые отказываются сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Глава внешнеполитического ведомства в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в режиме видеоконференции заявил, что односторонние санкции, принятые в обход Совета Безопасности ООН, в условиях эпидемии наносят колоссальный ущерб населению целого ряда стран, в частности, Ирана, Сирии и КНДР. По его словам, эти государства не могут закупить оборудование, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

«Потому что западные страны, прежде всего США, категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией», — объяснил Лавров.

Российский министр отметил, что коронавирусная инфекция — серьезное испытание для всех стран и для многих международных организацией, указал «Царьград». Она, как считает Лавров, должна побуждать людей к осмыслению происходящего в мире и того, как жить дальше, чтобы обеспечить мирное и безопасное будущее всего человечества.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса — и в середине марта назвали ситуацию с инфекцией пандемией.

Лавров раскритиковал Запад за отказ объявить гуманитарную паузу во время пандемии

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