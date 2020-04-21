Баранец рассказал, как будут вестись войны будущего

Представить современную армию без роботизирования сегодня уже невозможно — оно является необходимым условием успешного ведения войны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом он отреагировал на новость об оснащении ударными беспилотниками-камикадзе российской роботизированной платформы «Маркер». Это дистанционно управляемая боевая машина на гусеничном ходу, разработанная компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. По состоянию на осень 2019-го были созданы два образца данной техники, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки, а также модулем кассетного запуска беспилотников. Баранец убежден, что за такими проектами, как «Маркер», стоит будущее военной промышленности во всем мире.

«Последние десятилетия ясно показали генералам, что современная война невозможна без использования беспилотных летательных аппаратов, — сказал военный эксперт. — Необходимость этого была выявлена российскими силами в Сирии, где наша база «Хмеймим» регулярно подвергалась атакам дронов со стороны террористов. Проблема в том, что против противника столь малого размера и столь многочисленного очень сложно эффективно защититься. Не помогут ни переносные зенитные комплексы, ни «Панцири», ни даже пулеметы. Их коэффициент поражаемости крайне невысок».

Именно поэтому, продолжил собеседник ФАН, военная наука задумалась о поиске адекватного ответа на подобные вызовы.

«Что, если таких беспилотников в атакующей группе будет 20, а то и 30? — спрашивает Баранец. — И у каждого под брюхом будет снаряд? Тогда-то и возникла мысль создать «Маркер», несущий на себе беспилотники-самоубийцы, чрезвычайно эффективные против «аналогичного» противника».

По словам военного эксперта, для нашей гусеничной платформы будут разрабатываться специальные дроны, которые «своим электронным умом» будут находить в рое атакующих беспилотников противника наиболее эффективное для подрыва место. Таким образом, одна такая боевая единица в состоянии уничтожить 10, а то и 20 объектов.

Собеседник ФАН утверждает, что наличие роботизированных машин сегодня является необходимым элементом каждой уважающей себя армии. Именно поэтому государство так активно ведет разработки в этом направлении.

«Вы посмотрите, сколько сделано в данном направлении: у нас уже есть роботы-спутники, роботы-самолеты, роботы-танки или боевые машины пехоты, есть роботы, которые могут вести разведку или даже огонь на передовой. Ну и конечно, подводные роботы, ярким представителем которых является «Посейдон» — беспилотный аппарат межконтинентального действия, от которого сильно «заболела голова» у наших «вероятных противников». Должен сказать, что российские вооруженные силы в производстве дронов сделали колоссальный рывок: за последние восемь лет их количество (на всю миллионную армию) выросло с 400 беспилотных летательных аппаратов до 5000!» — заявил Баранец.

Он убежден, что непосредственное участие в боевых действиях чем дальше, тем сильнее будет переходить от человека к машине. Однако, несмотря на роботизацию, основными фигурами на поле боя будут люди — именно их интеллект поведет в бой управляемые дроны.