Ганичкина считает, что принятие новых поправок Госдумы может поссорить дачников

Москва, 21 апреля. Писательница и телеведущая Октябрина Ганичкина раскритиковала разработанный Госдумой пакет поправок об урегулировании дачных споров между соседями.
Новые поправки были разработаны российским парламентариями. Предлагаемые изменения исключают возможность жалоб на соседей из-за дыма, копоти, вибрации или шума, если они не превышают установленные нормативы. Ганичкина считает, что подобные поправки будут лишними. Она также напомнила, что существует отдельный свод правил для садоводств в Ленинградской области, площадь которых не превышает шести соток.
«С восточной стороны идет хорошее солнце, которое очень полезное для растений и, если у соседа огромные деревья, стена или дом стоит в два этажа, я не получаю этого солнца, у меня ничего не растет. Поэтому здесь тоже нужно договариваться и знать законы огородников», — рассказала дачница.
Она подчеркнула, что в подобном случае необходимо соблюдать расстояние между кустарниками и деревнями. Она отметила, что во времена СССР действовали достаточно строгие правила для дачников, передают «Народные новости».
«Если они жгут огромные костры — это опасно, и таким соседям можно сделать замечание, что это может спровоцировать пожар. Но я заметила, в последнее время, как начались у нас в Москве пожары, с тех пор люди стали аккуратны», — поделилась Ганичкина.
Ганичкина считает, что принятие упомянутых поправок может лишь усугубить отношения между некоторыми дачниками.
«Тогда, если напишут эти поправки, даже ссор станет больше. Есть такие законы, что не должен дым на меня попадать. Уже дачников прижали к ногтю», — считает Ганичкина.