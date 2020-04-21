Ганичкина считает, что принятие новых поправок Госдумы может поссорить дачников

Москва, 21 апреля. Писательница и телеведущая Октябрина Ганичкина раскритиковала разработанный Госдумой пакет поправок об урегулировании дачных споров между соседями.

Новые поправки были разработаны российским парламентариями. Предлагаемые изменения исключают возможность жалоб на соседей из-за дыма, копоти, вибрации или шума, если они не превышают установленные нормативы. Ганичкина считает, что подобные поправки будут лишними. Она также напомнила, что существует отдельный свод правил для садоводств в Ленинградской области, площадь которых не превышает шести соток.

«С восточной стороны идет хорошее солнце, которое очень полезное для растений и, если у соседа огромные деревья, стена или дом стоит в два этажа, я не получаю этого солнца, у меня ничего не растет. Поэтому здесь тоже нужно договариваться и знать законы огородников», — рассказала дачница.

Она подчеркнула, что в подобном случае необходимо соблюдать расстояние между кустарниками и деревнями. Она отметила, что во времена СССР действовали достаточно строгие правила для дачников, передают «Народные новости».

«Если они жгут огромные костры — это опасно, и таким соседям можно сделать замечание, что это может спровоцировать пожар. Но я заметила, в последнее время, как начались у нас в Москве пожары, с тех пор люди стали аккуратны», — поделилась Ганичкина.

Ганичкина считает, что принятие упомянутых поправок может лишь усугубить отношения между некоторыми дачниками.