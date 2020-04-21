Жириновский призвал снизить цены на бензин до 10 рублей за литр и отменить плату за ЖКХ

Москва, 21 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько идей, как можно поддержать граждан в период карантина и последствий коронавируса. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам парламентария, нужно снизить цену на бензин до 10 рублей за литр.

«Это простимулирует граждан больше пользоваться личным транспортом, а не общественным», — считает Жириновский.

Кроме того, он предложил на время отменить транспортный налог, вернуть премию за утилизацию старого автомобиля, а также поднять ее с 50 до 100 тысяч рублей.

«Людям будет проще купить новую машину», — добавил политик.

Он также считает, что необходимо отменить плату за ЖКХ и парковку в российских городах на четыре месяца.

Напомним, пять препаратов от коронавируса находятся на испытаниях. Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, доклинические испытания вакцин дали обнадеживающие результаты. По его словам, российские врачи начинают испытывать новые подходы к диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. В Москве был создан комитет из главврачей для борьбы с инфекцией.