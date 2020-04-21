Николаев задумался о карьере музыканта из-за коронавируса

Москва, 21 апреля. Известный композитор Игорь Николаев задумался о смене карьеры на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса, которая сильно ударила по многим сферам жизни и по шоу-бизнесу, в частности.

Артист напомнил, что он является неплохим клавишником, и это умение может ему пригодиться после того, как закончится пандемия. В качестве примера он выложил видеоролик, смонтированный из двух живых выступлений. На одном еще молодой Николаев аккомпанирует Алле Пугачевой, которая исполняет песню «Старинные часы». На другом концерте, который состоялся уже в наши дни, музыкант играет на одной сцене с певицей Валерией.

«Навык пианиста-аккомпаниатора, как и навык езды на велосипеде, не пропадает даже спустя много лет! Это хорошая новость. Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое», — пишет Николаев в Instagram.

Он добавил, что обе песни, исполненные Валерией и Пугачевой, были написаны одним композитором — Раймондом Паулсом. И обе они исполнялись «живьем», без всякой фонограммы.

Подписчики Николаева высоко оценили и его талант исполнителя, и вокальные данные работающих с ним певиц.

«Гениальный музыкант, великая певица», «Браво, Игорь Юрьевич! Просто потрясающе!До слез, до глубины души! Вы гениальны во всем», «Игорь Николаев — талантище, браво», — пишут в комментариях.

Напомним, что ранее Николаева доставили в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Оба теста дали отрицательный результат, однако у композитора обнаружили очаговую пневмонию. 7 апреля артиста выписали из больницы.