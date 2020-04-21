Лавров заявил о необходимости ускорить назначение спецпредставителя ООН по Ливии

Москва, 21 апреля. Спецпредставитель ООН по Ливии должен быть назначен как можно быстрее, и занять этот пост должна персона из африканской страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на круглом столе Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

«Я считаю, что необходимо как можно скорее назначить постоянно действующего специального представителя, который, по нашему убеждению, должен быть из африканской страны, из страны, которая находится в общем регионе с Ливией», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее спецпредставителем ООН по Ливии был Гассан Саламе, который в марте объявил об уходе с этого поста. Сейчас обязанности спецпредставителя исполняет Стефани Турко Уильямс из США.

Напомним, в 2011 году был убит многолетний ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого в североафриканской стране начался кризис, воспользовавшись которым так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, захватило столицу Триполи. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию под названием «Достоинство».

Отметим, что Турция оказывает незаконную поддержку бандформированиям ПНС, поставляя им оружие в обход эмбарго ООН. Кроме того, Анкара способствует переброске сирийских боевиков в Триполи.