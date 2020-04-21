Сенатор Морозов намерен лично направить запрос в Google по поводу блокировки аккаунта ФАН

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей в Google и YouTube является чудовищным ограничением свободы слова, уверены в Совете Федерации. Сенатор Олег Морозов намерен направить запрос по поводу цензуры американской компанией деятельности российских патриотических СМИ. Подробнее — в нашем материале.

Ночью 17 апреля Google заблокировала аккаунт ФАН и связанный с ним YouTube-аккаунт без объяснения причин. Редакция потеряла тысячи репортажей и документальных фильмов, снятых журналистами агентства. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в курсе ситуации, в которой оказалось издание.

«На мой взгляд, это вообще чудовищно, когда ограничивают свободу информации, причем под абсолютно политизированными предлогами — объявляют тот или иной ресурс не информационным, а пропагандистским. Помните историю и с нашими RT и Sputnik? Это типичный пример информационных войн. Что показательно, это еще и такой базовый отказ от провозглашаемых ценностей, которыми гордятся, кичатся, которым молятся в соответствующих странах, где находится в том числе Google — его «маточная квартира», — сказал Олег Морозов в комментарии ФАН.

Противодействовать подобной политике западных корпораций крайне сложно, отметил сенатор. Любая информационная война предполагает либо принятие встречных мер — запретов и санкций — либо попытку восстановить диалог. Олег Морозов считает, что нужно использовать и те, и другие методы.

«Мы как члены комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации все время старались идти комбинированным путем. С одной стороны, мы вместе с Госдумой принимали законодательство, ужесточающее распространение в СМИ недостоверной информации, фейковых новостей, их финансирование за счет иностранных государств без объявления себя иностранным агентом. С другой стороны, мы принципиально исходили из того, что никого не надо закрывать, никому не надо запрещать вещание на территории России. Мы все-таки комбинировали эти меры. Думаю, что и сейчас нужно продолжать идти этим путем», — сказал Олег Морозов.

Он напомнил, что иногда такой подход оказывался эффективным. Роскомнадзор обращался к информационным ресурсам с просьбой не совершать каких-либо действий, и встречная реакция была позитивной.

Сенатор уверен, что по ситуации с блокировкой ФАН должны быть сделаны заявления в адрес Google по линии уполномоченных ведомств: Роскомнадзора и других институтов, которые взаимодействуют с информационными ресурсами. Некоторые депутаты Госдумы уже встали на сторону редакции. Например, парламентарий Евгений Федоров пообещал подготовить ряд депутатских запросов в компетентные органы по вопросу блокировки аккаунтов ФАН. Депутат Госдумы Сергей Вострецов, в свою очередь, обратился в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и ФАС с требованием проверить законность действий YouTube, а его коллега Петр Толстой призвал журналистов отстаивать свои права в суде.

Олег Морозов отметил, что в Совете Федерации тоже принимают меры по защите российских журналистов.

«Мы это делаем регулярно от имени нашей комиссии, которую в том числе я представляю. Сейчас — пауза в работе Совета Федерации. Мы провели несколько внеплановых заседаний, и ближайшее заседание состоится только в мае. Поэтому я думаю, инициатива конкретных депутатов и членов Совета Федерации [по защите журналистов] — это возможно. Тем более, что это уже делается», — сказал Олег Морозов.

Сенатор сообщил, что также намерен направить запрос по поводу блокировки аккаунта Федерального агентства новостей в адрес американской корпорации.

«Я готов от своего имени также сделать в отношении компании Google соответствующий запрос, направить его. Мне кажется, нужно создавать негативную общественную атмосферу вокруг такого образа действий, чтобы компания поняла, что к подобному относятся крайне критически. Все-таки, когда работаешь на чужой территории, нужно считаться с общественным мнением. Это важно для любого информационного ресурса. Полагаю, что это должно быть важно и для компании Google», — резюмировал Олег Морозов.

Федеральное агентство новостей требует от компании Google Incorporated немедленной разблокировки всех аккаунтов редакции и восстановления удаленных видеороликов, которые являются собственностью СМИ. ФАН также обратился с просьбой повести расследование деятельности компании Google к Госдуме, Генпрокуратуре РФ и другим ведомствам.

На блокировку российского издания американской компанией отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ФАН, назвал недопустимыми действия Google. Он выразил надежду, что корпорация пересмотрит решение, и подчеркнул, что «компания должна хранить свое реноме».