Почему Цукерберг запретил американских COVID-диссидентов, а российских — пожалел

Facebook заявила о планах удалять страницы, посвященные акциям против ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Однако преследовать планируют исключительно американских COVID-диссидентов. Аналогичные действия провокаторов в России империю Марка Цукерберга вполне устраивают: например, незаконный митинг во Владикавказе против режима самоизоляции владельцы Facebook предпочли «не заметить».

По мнению эксперта комиссии Общественной палаты по СМИ, блогера Вадима Манукяна — это очередное яркое свидетельство политики двойных стандартов, давно взятой на вооружение Цукербергом: американских COVID-диссидентов Facebook «мочит», а российских провокаторов с теми же лозунгами, наоборот, пиарит. И это все на фоне откровенного преследования патриотично настроенных русскоязычных групп и пользователей.

Двойные стандарты Facebook

Как сообщают американские издания со ссылкой на заявление Facebook, соцсеть намерена блокировать страницы, посвященные митингам против карантинных мер в США. Такое решение принято после того, как по всем американским штатам прокатилась волна протестов. При этом США уверенно держат первое место по количеству зараженных (приближается к 800 тысячам) и по количеству смертей от коронавируса — более 42 тысяч.

«Контент и страницы подвергнутся вмешательству, если будут содержать призывы не соблюдать социальную дистанцию», — заявили в Facebook, немедленно удалив информацию о протестах COVID-диссидентов в Калифорнии, Небраске и Нью-Джерси.

«Какой, оказывается, заботливый Facebook, — с горькой иронией комментирует Федеральному агентству новостей решение соцсети Манукян. — Как Цукерберг переживает за Соединенные Штаты, которые могут пострадать, если в результате этих протестов кривая заболеваемости COVID поползет вверх! А вот ситуация по коронавирусу в России его явно не волнует. Это ли не очередной яркий пример двойных стандартов? Используются любые инструменты для наведения порядка дома, в Штатах, а за рубежом — хоть трава не расти!»

В этом нет ничего нового, говорит Манукян, приводя в пример абсолютно спокойную реакцию Facebook на незаконный митинг во Владикавказе.

«Что-то я не заметил, чтобы Facebook начал активно чистить соцсеть от подобных провокационных постов с видео и от различных фейков, распространяемых провокаторами внутри России. Как была эта соцсеть инструментом влияния США, так им и остается. Верить в американскую справедливость просто смешно. Facebook не только не придерживаются общих для всех стран правил, но еще и местное законодательство не соблюдает».

Нынешнее отношение Facebook к COVID-диссидентам можно использовать как лакмусовую бумажку, говорит собеседник ФАН.

«Предлагаю поставить тест, и на основании его результатов принять меры, — говорит блогер. — Если господа из Facebook откажутся придерживаться собственных правил на территории России, по-прежнему давая зеленую улицу местным провокаторам, отрицающим существование коронавируса, распространяющим фейки и устраивающим незаконные митинги с нелепыми требованиями, предлагаю помахать Цукербергу ручкой и с легкой душой его заблокировать. В строгом соответствии с его же правилами».

«Яндекс» проявил ответственность

В отличие от Facebook, российская компания «Яндекс» гораздо более ответственно подошла к акциям COVID-диссидентов. Когда накануне по призыву провокаторов некоторые граждане стали устраивать так называемые «онлайн-митинги», засоряя сервисы «Яндекса», российский интернет-гигант своевременно принял меры.

«Онлайн-митинги» проводились на сервисах «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты», участники в нескольких городах ставили фальшивые метки на картах, в полном смысле слова засоряя эфир и мешая движению транспорта, в том числе машинам скорой помощи. Нелепые онлайн-акции прошли в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске и Нижнем Новгороде.

В ответ «Яндекс» стал оперативно удалять лишние метки и провокационные комментарии. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя интернет-гиганта.

Сообщения, не относящиеся к ситуации на дорогах или содержащие нецензурную лексику, всегда модерируются и удаляются, рассказал изданию представитель сервиса «Яндекса».

«Если таких сообщений слишком много, то время их показа на карте автоматически может сокращаться, чтобы не мешать навигации», — добавил он.

На вторник, 21 апреля, коронавирусная инфекция была официально подтверждена у почти 2,5 миллиона жителей Земли. Первенство держат США, на втором Испания (200,2 тысячи), на третьем — Италия (181,2 тысячи). При этом по смертности Италия идет на втором после США месте (более 24 тысяч погибших).