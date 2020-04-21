Российская ясновидящая обвинила Трампа в создании коронавируса COVID-19

Санкт-Петербург, 21 апреля. Новый коронавирус, охвативший почти всю территорию земного шара, был создан по заказу президента США Дональда Трампа, чтобы обрушить китайскую экономику. В этом убеждена российская ясновидящая Дарья Миронова. Своим видением ситуации она поделилась в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я абсолютно убеждена в том, что коронавирус является искусственным, изначально он сделан по заказу президента Трампа, из-за его тщеславия, из-за его амбиций. Он захотел это проверить именно на определенной китайской глубинке, чтобы обрушить китайскую экономику полноценным образом. Это привело к мировому обрушению всех экономических показателей. Это мое видение ситуации. Назовем это моим восприятием — эзотерическим, аналитическим, внутренним. Это моя работа, моя профессия, и я не могу этого не знать. Я в этом абсолютно уверена», — подчеркнула Миронова.

По ее прогнозу, Россия пострадает от коронавируса не так сильно, как европейские страны. Текущую статистику заболеваемости коронавирусом в РФ собеседница ФАН назвала умеренной, а оперативные решения правительства — верными и своевременными. По мнению ясновидящей, оружие Трампа нанесло ему обратный удар.