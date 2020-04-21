Орбакайте удивила необычным образом с черными волосами

Москва, 21 апреля. Российская певица Кристина Орбакайте приятно удивила фолловеров необычным образом с короткими черными волосами. Новый пост дочь Примадонны Аллы Пугачевой опубликовала в своем профиле в Instagram.

Дерзкий образ знаком лишь преданным фанатам Орбакайте. На фотографии, сделанной в 1996 году, певица запечатлена в парике из черных перьев. Гримеры сделали ей необычный макияж — одновременно нежный и агрессивный.

«Образ 1996 года гениальных мастеров Игоря Чапурина и Льва Новикова», — подписала этот снимок Кристина Орбакайте.

Поклонники исполнительницы осыпали комплиментами своего кумира и признались, что были приятно удивлены архивным фото.

«Очень неожиданно», — призналась nastyaa15_b. «Мне лично очень понравился этот образ», — отметила lara201381. «Очень хорошенькая тогда и сейчас! Всегда милая и очень стильная», — добавила elena_p1967. «Вы удивительный артист, певица. Образы, конечно, нужно менять. Но Вы великолепно смотритесь и в начале своего становления. И безупречны на данный момент», — поддержала danilina6452.

Ранее Орбакайте поделилась уникальным кадром родителей — Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа — циркового артиста Миколаса Орбакаса. На снимке родители певицы позируют в обнимку — молодые, счастливые и влюбленные.