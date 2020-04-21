Специалисты рассказали о малоизвестных функциях iPhone

Москва, 21 апреля. Далеко не все обладатели смартфонов от корпорации Apple знают о скрытых возможностях своего гаджета. Разработчики iPhone надежно спрятали некоторые функции телефона. Кроме того, некоторые дополнительные возможности появляются у телефона после выхода обновлений для операционной системы iOS. Специалисты рассказали о самых интересных скрытых функциях «яблочных» смартфонов.

В самой свежей версии операционной системы iOS появилась возможность создавать анимированные картинки в формате GIF из видеороликов. Воспользоваться данной функцией можно с помощью дополнения Shortcut. Эта функция может оказаться полезной для тех, кто использует Instagram, а также другие социальные сети и мессенджеры, которые поддерживают отправку GIF-картинок в сообщениях. Еще одна интересная возможность гаджета — это создание PDF-документа из интернет-страницы, передает Planet Today.

Кроме того, в 13-й версии операционной системы в панель управления была добавлена функция быстрой настройки Bluetooth и Wi-Fi. Подключение к беспроводной сети можно настроить одним кликом. Подобным образом пользователь может настроить время действия режима «Не беспокоить» в своем гаджете. В приложении Shortcut нужно выбрать соответствующий виджет и задать с его помощью нужное время.

Еще мало кто знает о встроенных в приложение iMessage играх. Их можно активировать в соответствующем разделе приложения.