Лукашенко пожаловался на желающих «укусить» Белоруссию из-за коронавируса

Минск, 21 апреля. Белоруссия оказалась более готова к коронавирусу, чем другие страны, заявил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, готовность Минска к вызовам эпидемии стала поводом для критики извне.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок», — сказал Лукашенко во время визита предприятия «Славянка» в Бобруйске.

Белорусский лидер также привел статистику, что смертность от коронавируса гораздо ниже, чем от онкологических, сердечно-сосудистых и прочих хронических заболеваний.

«Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет же по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду», — пояснил он свое высказывание, что в Белоруссии нет умерших от COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока выздороветь смогли свыше 500 пациентов, 51 скончался.

Ранее стало известно, что Минск не планирует отменять из-за коронавируса парад Победы 9 мая. Минобороны Белоруссии считает эпидемиологическую ситуацию в стране удовлетворительной, передает Ura.ru.