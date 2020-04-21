Смолкин рассказал о тайном романе со звездой «Моей прекрасной няни»

Москва, 21 апреля. Актер театра и кино Борис Смолкин рассказал о тайном романе с коллегой Ольгой Прокофьевой. Романтические отношения завязались у звезд во время съемок ситкома «Моя прекрасная няня».

Смолкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отреагировал на слухи о его романе с актрисой, исполнившей роль Жанны Аркадьевны в «Моей прекрасной няне». По сюжету дворецкий Константин, роль которого досталась Смолкину, недолюбливал Жанну Аркадьевну и всяческим образом подшучивал над ней.

«Я-то знаю, что у нас был роман с Жанной Аркадьевной, — признался заслуженный артист России. — Меня допытывали уже после окончания выхода «Моей прекрасной няни» на кинофестивалях: «Почему вы издеваетесь над Жанной Аркадьевной?». Я всегда отвечаю: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косу, чтобы она обратила на вас внимание. Я то же делаю с Жанной Аркадьевной в сериале».

В студии появилась и Прокофьева, которая отметила, что со Смолкиным она дружит больше 15 лет. По словам звезды, они продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками.