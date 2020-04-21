Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Молодой муж Бабкиной рассказал, как общается с попавшей в больницу 70-летней певицей

897
0 Оставить комментарий

Молодой муж Бабкиной рассказал, как общается с попавшей в больницу 70-летней певицей

Москва, 21 апреля. Гражданский муж российской певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал о ее самочувствии после того, как артистку госпитализировали в одну из частных клиник.

Ранее СМИ сообщили, что Бабкина попала в больницу. Вечером в своем доме женщина пожаловалась на плохое самочувствие и вызвала скорую. Врачи диагностировали у нее пневмонию, а позже подтвердили, что осложнения на легкие были вызваны вирусом COVID-19.

Как пишет издание «Попкейк», через несколько дней после госпитализации женщину ввели в медикаментозную кому. Кроме того, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии Бабкина провела более 10 дней. К концу прошлой недели она пришла в себя и начала дышать самостоятельно.

Гражданский муж уточнил, что сейчас Бабкина в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Молодой муж Бабкиной рассказал, как общается с попавшей в больницу 70-летней певицей. 

«Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно, и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в Интернет», — сказал он.

Напомним, певица на протяжении двух недель пыталась заниматься самолечением, позволив болезни прогрессировать. Когда Бабкина поняла, что ее самочувствие лишь ухудшается, она вызвала скорую. 

Молодой муж Бабкиной рассказал, как общается с попавшей в больницу 70-летней певицей

Новости партнеров

Источник: «Попкейк»
Новости партнеров