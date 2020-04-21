Москва, 21 апреля. Гражданский муж российской певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал о ее самочувствии после того, как артистку госпитализировали в одну из частных клиник.

Ранее СМИ сообщили, что Бабкина попала в больницу. Вечером в своем доме женщина пожаловалась на плохое самочувствие и вызвала скорую. Врачи диагностировали у нее пневмонию, а позже подтвердили, что осложнения на легкие были вызваны вирусом COVID-19.

Как пишет издание «Попкейк», через несколько дней после госпитализации женщину ввели в медикаментозную кому. Кроме того, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии Бабкина провела более 10 дней. К концу прошлой недели она пришла в себя и начала дышать самостоятельно.

Гражданский муж уточнил, что сейчас Бабкина в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Молодой муж Бабкиной рассказал, как общается с попавшей в больницу 70-летней певицей.

«Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно, и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в Интернет», — сказал он.

Напомним, певица на протяжении двух недель пыталась заниматься самолечением, позволив болезни прогрессировать. Когда Бабкина поняла, что ее самочувствие лишь ухудшается, она вызвала скорую.